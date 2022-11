Les distributeurs de tabac bientôt interdits, sauf dans les supermarchés

La mesure s'inscrit dans le contexte de la lutte contre le tabagisme et vise d'une part à réduire la disponibilité des produits de tabac et d'autre part à mieux contrôler l'interdiction de vente aux mineurs d’âge. Les distributeurs sont souvent installés dans des endroits fréquentés en soirée et la nuit par des jeunes.

Il apparaît en outre que des problèmes se posent avec les jetons (‘age coins’) qui doivent être utilisés pour éviter que des mineurs n'achètent du tabac. Ceux-ci semblent être la plupart du temps disponibles pour tous, y compris pour les jeunes de moins de 18 ans.

La mesure d’interdiction entrera en vigueur douze mois après sa publication au Moniteur belge, donc vraisemblablement pas avant 2024. Dans les supermarchés, les automates pourront être conservés étant donné qu’ils ont déjà été retirés autant que possible de la vue des consommateurs. D’autre part, un contrôle de l’âge des clients peut être mené aux caisses des grandes surfaces commerciales.