Comment le village de Langemark est devenu un mythe du régime nazi et veut à présent s’en débarasser

En Allemagne, 33 rues et places portent encore le nom du village de Langemark, une section de la commune de Langemark-Poelkapelle, en Flandre occidentale. Durant la Première Guerre mondiale, Langemark a été le théâtre d'une bataille au cours de laquelle de nombreux jeunes soldats allemands ont perdu la vie. Durant le régime nazi, il est devenu un symbole de l'héroïsme des soldats allemands. L'Allemagne veut maintenant se débarrasser de ce symbole. De son côté, la commune de Langemark-Poelkapelle et le musée In Flanders Fields d'Ypres souhaitent conserver les noms des rues, mais accompagnés d’explications.