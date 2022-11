De Croo et Lahbib, en visite en Ukraine, annoncent 37 millions d’aide supplémentaire

Le Premier ministre et la cheffe de la diplomatie belge ne sont pas arrivés les mains vides. Ils ont annoncé que la Belgique apporterait une aide supplémentaire de 37,4 millions d'euros à l'Ukraine. Outre un nouvel appui militaire, cette aide inclut un envoi B-FAST pour l'hiver comprenant des générateurs, des kits de premiers secours et des sacs de couchage, mais également une assistance humanitaire par l'intermédiaire de l'Unicef pour l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi qu'un soutien à la réhabilitation et à la reconstruction.

Dans ce cadre-là, la Belgique va collaborer notamment avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue de réhabiliter 14 hôpitaux et des infrastructures d'eau et de chauffage. Au total, la Belgique a déjà débloqué 221,7 millions d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre - soit 145 millions d'euros d'aide militaire et 76,7 millions d'euros d'aide civile.