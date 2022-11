Le Maroc possible dernier obstacle des Diables sur la route des huitièmes de finale

Une victoire contre le Maroc serait une 9e consécutive en phase de groupes dans le Mondial, nouveau record. Les Diables partagent l'actuel record de huit succès avec le Brésil qui a réussi cette série entre 1986 et 1994 et entre 2002 et 2010. La série belge a débuté lors du Mondial 2002. S'ils se qualifiaient, les Diables Rouges obtiendraient une 5e qualification consécutive pour le 2e tour dans un tournoi majeur, un autre record.

Le point faible de l'équipe, sa défense, a plié devant les attaquants canadiens et n'a tenu que grâce à la maladresse des joueurs à la feuille d'érable et au brio de Thibaut Courtois. Il n'empêche que le trio Leander Dendoncker, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen sera conservé face aux Lions de l'Atlas. C'est au milieu de terrain que se posent désormais les questions. Le tandem Axel Witsel-Youri Tielemans a vacillé contre les Canadiens et le joueur de Leicester a été remplacé à la mi-temps par Amadou Onana. Ce changement sera-t-il confirmé ? Le joueur d'Everton, qui ne compte que 3 sélections, a apporté sa puissance physique. Roberto Martinez va-t-il innover en lui maintenant sa confiance ou préférera-t-il reprendre Tielemans ? De même sur le flanc gauche, Yannick Carrasco est resté aux vestiaires après 45 minutes. Thomas Meunier, malgré la fracture de sa pommette et son masque, devrait retrouver sa place sur l'aile droite. Timothy Castagne restera-t-il à gauche, comme en seconde période mercredi dernier, ou Carrasco retrouvera-t-il son poste ? Seul Axel Witsel est assuré de sa place.

S'il a repris l'entraînement collectif, Romelu Lukaku ne devrait pas jouer face au Maroc. La montée au jeu du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges reste cependant une possibilité en deuxième période. C'est donc Michy Batshuayi qui mènera à nouveau l'attaque, devant Kevin De Bruyne et Eden Hazard