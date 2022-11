Les "Plaisirs d'hiver" se sont installés dans le centre historique de Bruxelles

Le traditionnel marché de Noël et ses 240 chalets ont en effet, cette année encore, pris leurs quartiers sur la place Sainte-Catherine et dans son prolongement, ainsi qu'au niveau de la Bourse et de la place De Brouckère. Une patinoire a été installée sur cette dernière, tandis que les curieux pourront s'essayer au curling place de la Monnaie. Au total, trois pistes seront accessibles dans une ambiance de village "après-ski".

La Grand-Place attirera chaque soir tous les regards au cours d'un spectacle son et lumière organisé plusieurs fois par soirée. Comme l'année dernière, le Bois de la Cambre sera également de la partie et accueillera une patinoire et des décorations lumineuses.