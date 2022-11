Cas extrême d’agression au volant : un automobiliste attaqué à coups de couteau à Geluwé

Vendredi soir, un automobiliste empruntait une rue étroite lorsqu’il aperçut deux hommes qui marchaient sur la route. Sur ce, le conducteur a demandé au duo de céder le passage. L'un des deux s’est énervé et a sorti un couteau et a infligé plusieurs coups de couteau à l'automobiliste. Ce dernier se trouvait dans sa voiture avec sa femme et son enfant. Ils l'ont emmené aux urgences pour le soigner.

Depuis, la victime a été autorisée à quitter l'hôpital. Le suspect a également été emmené aux urgences pour y recevoir des soins après son arrestation. Le suspect sera mis en examen devant le juge d'instruction dimanche pour tentative d'homicide involontaire.