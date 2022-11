La Belgique s’incline 0-2 face au Maroc et jouera sa qualification contre la Croatie

Dominateurs en première période, les Diables Rouges ont eu des sueurs froides en fin de première période avec un but d'Hakim Ziyech finalement annulé par le VAR pour une position de hors-jeu de Romain Saïss, qui a gêné Thibaut Courtois (45e+2).

Ce n'était que partie remise pour les Marocains, qui ont ouvert le score sur une phase similaire en seconde période. Le coup franc d'Abdelhamid Sabiri, monté au jeu quelques minutes plus tôt, a traversé la défense belge et surpris Courtois (0-1, 73e).

Malgré la montée au jeu de Romelu Lukaku à dix minutes du terme, les Lions de l'Atlas ont finalement inscrit le but du break dans les arrêts de jeu via Zakaria Aboukhlal (0-2, 90e+2).

Avec cette défaite, la Belgique occupe provisoirement la 2e place du groupe F avec 3 points, un de moins que le Maroc qui prend la tête. La Croatie, 3e avec 1 point, et le Canada, 4e avec 0 point, s'affrontent à 17h00. Les Diables Rouges joueront leur qualification pour les huitièmes de finale contre la Croatie le jeudi 1er décembre à 16h00 heure belge.