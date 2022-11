Le secteur de la pêche innove en mer du Nord

Le projet SYMAPA a étudié plusieurs techniques de pêche. Des recherches ont ainsi été menées sur des techniques innovantes de pêche au casier, qui consistent à attirer les poissons et les autres animaux marins dans des casiers au fond de la mer. Cette étude a démontré que dix fois plus de seiches pouvaient être capturées si le filet classique était remplacé par un fil fluorescent.

D'autres techniques utilisant des lampes LED, des sons ou même l'odeur de banane ont permis d'augmenter les prises de crevettes, de poissons ronds et de poissons plats. La mytiliculture (élevage de mollusques filtreurs) a également fait l'objet d'études plus approfondies et les techniques de culture ont été optimisées. Grâce aux aménagements réalisés, il n'y a plus de dégâts en cas de tempête par exemple.

Le ministre de la mer du Nord Vincent Van Quickenborne a tenu à souligner l'importance de cette recherche. "En plus des parcs éoliens et des panneaux solaires flottants, nous voulons également cultiver des algues en mer du Nord pour fabriquer du biocarburant. Nous avons alloué 250.000 euros à la recherche dans ce domaine. En plus de l'énergie, nous pouvons également produire de la nourriture dans les parcs éoliens. Les résultats du projet SYMAPA montrent que des étapes importantes ont été franchies pour qu'il soit non seulement techniquement et biologiquement mais aussi économiquement possible de combiner non pas une, mais deux, voire trois activités dans la même zone de la mer du Nord".