Martinez opte pour Meunier, Onana et Thorgan Hazard pour débuter face au Maroc

Roberto Martinez a opéré trois changements par rapport à l'équipe qui a débuté face au Canada, pour rencontrer le Maroc à l'occasion du deuxième match des Diables Rouges dans le groupe F du Mondial 2022 au Qatar, ce dimanche (14 heures belges) au stade Al Thumama de Doha. Exit Leander Dendoncker, Youri Tielemans et Yannick Carrasco. Ils cèdent leur place à Thomas Meunier, Amadou Onana et Thorgan Hazard. Meunier et Onana étaient montés au jeu mercredi pour débuter la 2e période. Ils avaient suppléé Tielemans et Carrasco.