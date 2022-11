Possibles cas de maltraitance envers des élèves autistes dans une école de Ninove, un directeur de crise nommé

Aujourd'hui, après des consultations, les parents, les élèves et les enseignants ont été informés des modalités pratiques de la semaine scolaire à venir. Les cours se poursuivront également lundi. La directrice générale Els Schockaert a informé que pour l'instant, les enseignants pourront rester devant leur classe. L'enseignant qui avait déjà été suspendu préventivement en septembre suite à des plaintes restera absent.

"Nous reconnaissons la période très émotionnelle que les étudiants, les enseignants et les parents ont traversée. Nous voulons que le calme soit rétabli le plus rapidement possible et que les élèves puissent retourner en classe dans un environnement sûr. Nous nommons donc également un directeur de crise qui fournira les orientations nécessaires."

"Mais la procédure nécessaire dans le cadre de la loi doit être suivie", déclare Els Schockaert. "Nous allons laisser les enquêteurs faire leur travail et seulement ensuite porter un jugement sur chaque enseignant. Sur cette base, nous prendrons alors des mesures."

Le scandale provoqué par ces révélations a conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'inspection de l'éducation a déclaré qu'elle visiterait l'école. Les résultats de cette enquête seront communiqués lors d'une réunion du conseil d'administration du groupe scolaire mardi. Le sort de l'actuel conseil d'administration y sera également décidé.