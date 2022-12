Des milliers de policiers en colère manifestent à Bruxelles pour exprimer leur mécontentement

Les policiers se sont dirigés vers le palais de Justice, pour dénoncer l’"absence d'application d'une circulaire visant à sanctionner plus durement les auteurs de violence à l'égard des forces de l'ordre. Ils s'arrêteront aussi devant le siège de l'Open VLD, parti du Premier ministre Alexander De Croo. Le cortège achèvera son parcours au niveau du carrefour Arts-Loi.

"On en a assez des promesses", résume le permanent CGSP Eddy Quaino. "La ministre de l'Intérieur n'a pas tenu ses engagements en matière de revalorisation salariale ni d'aménagement de fin de carrière. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol."

Le monde policier attend aussi "une réponse beaucoup plus ferme" de la justice face aux attaques frontales dont les agents se sentent de plus en plus souvent victimes.