Un important cartel européen de la drogue démantelé : près de 50 arrestations, dont 10 en Belgique

De son côté, le ministère public néerlandais a donné plus de précisions sur le profil de deux suspects originaires des Pays-Bas. Le premier, âgé de 37 ans, de nationalités néerlandaise et marocaine, est poursuivi pour avoir introduit des milliers de kilos de cocaïne aux Pays-Bas en 2020 et 2021. Il est aussi inculpé d'appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, de corruption de fonctionnaire et de détention d'armes à feu. L'autre Néerlandais, âgé de 40 ans, possède la nationalité bosnienne. Il est suspecté de trafic de drogue et de trafic de matières premières destinées à la confection de drogue.

Tous deux ont été arrêtés à Dubai. Les autorités néerlandaises ont demandé leur extradition. Les Emirats arabes unis et les Etats-Unis prenaient également part à l'enquête.