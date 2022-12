Une dizaine d'arrestations administratives à Bruxelles après les émeutes qui ont suivi le match Belgique-Maroc

Des feux d'artifice ont été tirés, des projectiles ont été lancés, des objets, notamment un conteneur à l'intersection du Boulevard Lemonnier et de la rue de Woeringen, ont été incendiés, et du mobilier urbain et des véhicules ont été dégradés. Par ailleurs, une journaliste de la RTBF a été blessée au visage par des feux d'artifice. La chaîne publique a annoncé, dimanche soir, qu'elle déposera plainte.

Également, un véhicule des pompiers de Bruxelles a été endommagé. "Une de nos ambulances a été caillassée à hauteur du boulevard Lemonnier", a expliqué dimanche soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il y a des dégâts à la carrosserie, aux rétroviseurs et aux phares. Heureusement, l'équipage est indemne et il a pu bénéficier, sur place, de l'appui des forces de l'ordre", a-t-il poursuivi. "Nous trouvons incompréhensible et kafkaïen que les services de secours doivent s'appuyer sur la police pour travailler en toute sérénité et en sécurité".

À la suite de ces constatations, la police a donc décidé d'intervenir en utilisant des arroseuses et du gaz lacrymogène. Une dizaine de personnes ont fait l'objet d'une arrestation administrative et une a fait l'objet d'une arrestation judiciaire. La police a également décidé de fermer la circulation dans les deux sens durant son intervention boulevard du Midi. Elle a aussi ordonné la suspension momentanée du trafic de plusieurs lignes de trams entre les arrêts Masui et Bienfaiteurs.