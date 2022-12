Vincent Kompany demande le soutien du public belge : "Les Diables Rouges ont besoin de nous!"

"Nous n'avons plus rien à perdre dans ce dernier match mais tout à gagner", a souligné Martinez après la défaite face au Maroc. "Cet état d'esprit peut être important car nous avons joué avec la peur de perdre aujourd'hui (dimanche, ndlr). Nous devons être nous-mêmes et oser jouer", a-t-il commenté.

"Face au Maroc, nous avons joué deux matches en un: un avant le premier but et un après. Notre réaction après le premier but n'était pas bonne. Nous devons analyser cela. Il s'agit de continuer à progresser dans ce tournoi et nous devons gagner ce dernier match de groupe", conclut-il.