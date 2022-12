Agressions à l’arme blanche à Molenbeek, Saint-Gilles et Anderlecht : 2 morts et 2 blessés

Les premiers faits ont eu lieu lundi vers 18h, Quai du Veeweyde à Anderlecht. Un homme a attaqué des passants pour une raison encore inconnue. Deux personnes, âgées respectivement de 62 et 28 ans, ont été blessées. L'une d'entre elles se trouvait dans un état grave lundi soir. Les deux victimes ont été transférées à l'hôpital. La zone de police Bruxelles-Midi est toujours à la recherche de l'auteur de ces actes. Elle a notamment procédé à l'évacuation et à la fouille du campus du CERIA, non loin de l’endroit où les faits ont eu lieu.