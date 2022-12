Febelfin met en garde : un jeune sur dix a déjà été approché pour servir de mule financière - une maman témoigne

VRT NWS a pu s’entretenir avec la mère d’un jeune qui a été victime de ce type de cybercriminalité. "Arto a été approché il y a deux ans via Instagram par quelqu’un qui lui a proposé de gagner beaucoup d’argent. En échange de 9.000 euros, il a donné sa carte et son compte bancaires. Mais une fois que l’argent est arrivé sur son compte, celui-ci a été bloqué et nous avons perdu le contrôle du compte et de la carte", raconte sa maman (photo, de dos).

“Les escrocs sont restés en contact avec Arto. Ils ont ensuite enlevé mon fils à deux reprises et l’ont menacé avec une arme à feu. Il a dû leur donner sa carte d’identité. C’est alors que le pire a commencé. Depuis lors, notre boîte aux lettres est inondée de cartes de banque et de crédit à son nom et mon nom, de cartes SIM, de petits paquets, de lettres d’huissiers. En mai, nous avons même eu une perquisition et Arto a été arrêté. Apparemment, les escrocs ont volé de l’argent à d’autres personnes en utilisant son nom. Les enquêtes judiciaires sont encore en cours. Au total, nous avons certainement déjà perdu 45.000 euros", précise la maman effondrée.

Magda ajoute avoir, tout comme son fils, reçu des menaces de mort de cybercriminels et vivre dans la peur. Elle espère que son témoignage empêchera d’autres jeunes de commettre la même erreur. "Quand on vous promet que vous gagnerez de l’argent facilement, réfléchissez-y à deux fois. Une fois que vous avez mis le pied dans l’engrenage, il est très difficile d’en ressortir".