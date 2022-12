Fedasil et Nicole de Moor au Conseil d'État contre le refus d’accueil de Jabbeke

La Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (photo) et Fedasil ont saisi le Conseil d'État contre une décision du bourgmestre de Jabbeke (Flandre occidentale) visant à empêcher l'accueil temporaire de demandeurs d'asile dans sa commune. Le bourgmestre invoque des raisons environnementales et de santé.