Le nouveau Centre climat belge inauguré à Uccle : "Epicentre de la recherche"

"En Belgique, nous avons déjà l'un des pôles de recherche les plus larges et des bases de données très vastes", a souligné le Secrétaire d’Etat Thomas Dermine. "Notre ambition est à présent de créer le plus grand centre de ce type en Europe." La localisation n'a pas été laissée au hasard. Il s'implante sur le site du Pôle Espace au plateau d'Uccle, qui regroupe déjà trois acteurs actifs dans la recherche climatique: l'Institut royal météorologique (IRM), l'Institut royal belge d'Aéronomie spatiale et l'Observatoire royal de Belgique.

D'autres institutions fédérales telles que l'Institut royal des Sciences naturelles, le Musée d'Afrique centrale et l'Institut de santé publique Sciensano sont également impliqués dans le Centre climat. L'ambition est aussi d'entamer un travail de coopération avec des universités, notamment. "Aujourd'hui, la recherche sur le climat est déjà menée au sein des établissements scientifiques fédéraux, mais elle est rarement considérée prioritaire et manque de coordination", a expliqué le Secrétaire d'État en charge de la Politique scientifique.

Ce pôle d'expertise aura en outre pour objectif de formuler des réponses aux besoins des décideurs politiques et des secteurs en matière de climat, afin de parvenir à des décisions politiques motivées par des constats scientifiques. Ce faisant, le centre de recherche tiendra compte des besoins de ses parties prenantes, y compris les niveaux de gouvernement régional et fédéral.