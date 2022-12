Trois jours de grève sur le rail : "Un quart des trains roulent ce mardi"

"Il y a beaucoup de problèmes de circulation sur le ring de Bruxelles. En ville, c'est plus calme", signalait Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité, ce mardi matin. "En ville, ce n'est pas non plus le calme plat, comme l'on peut le vivre parfois lors de jours de grève, c'est plutôt un mardi matin classique", ajoutait-elle. Du côté du réseau routier wallon, le centre Perex indiquait ne pas constater davantage d'embouteillages que d'habitude.

Au nord du pays, l'heure de pointe matinale a été plus encombrée, avec un total de 266 kilomètres de bouchons cumulés sur les routes principales de Flandre vers 8h du matin, précisait le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Le nombre d'incidents reste, lui, limité.



Le Vlaams Verkeerscentrum estime que l'encombrement des routes est dû au fait que la grève sur le rail s'étale sur trois jours, ce qui rend plus difficile la recherche de solutions alternatives pour se déplacer. Davantage de personnes auraient dès lors fait le choix de prendre leur voiture. Le brouillard qui s'est installé mardi matin et était plus dense en Flandre pourrait aussi avoir joué un rôle. Le centre flamand pointait également que la matinée du mardi est habituellement chargée sur les routes, moins de personnes choisissant de télétravailler ou de prendre congé ce jour-là.