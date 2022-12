Huit crèches ferment leurs portes dans le Limbourg : 200 enfants à la recherche d’un lieu d’accueil

Les huit crèches chapeautées par les ASBL Rheia et Hera n'accueilleront plus d'enfants sur les sites de Lommel, Hasselt, Lanaken, Pelt et Hechtel-Eksel à partir du 1er décembre. C’est ce qu’a appris VRT NWS après avoir pris connaissance d'un mail envoyé aux parents dans la nuit de mardi à mercredi. La situation dans ces crèches était déjà incertaine depuis plusieurs mois, en raison de difficultés financières.