L'Eglise catholique de Belgique perd des baptisés

Plus de 5.200 personnes ont par contre fait le chemin inverse et ont demandé à être radiées du registre des baptêmes. C'est une augmentation considérable par rapport à 2020 (1.261 demandes). L'Eglise avance comme explication probable la position exprimée au printemps 2021 par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui ne permet pas la bénédiction des couples homosexuels. "L'affaire a fait l'objet d'une attention importante de la part des médias", constate l'Eglise.

Si les églises ne débordent plus de fidèles, paroisses et diocèses multiplient leurs efforts pour déployer une offre numérique - comme en temps de confinement -, à l'image de Prieenchemin.org, le podcast quotidien de prière biblique proposé par les jésuites, ou encore 'Dominicains.tv', la chaîne YouTube bilingue des dominicains en Belgique, lancée il y a dix ans.

Les églises ne restent cependant pas vides tout au long de l'année. Certaines sont dotées d'une utilisation partagée (par exemple avec une partie qui fait fonction de bibliothèque) et des centaines d'autres ont une utilisation multifonctionnelle (pour des concerts notamment).

Le Rapport insiste également sur la diversité qu'affiche l'Eglise catholique. La Belgique compte à ce jour 150 communautés catholiques de langue étrangère (16 polonaises, 14 philippines, 8 ukrainiennes et 5 vietnamiennes) et 20% des prêtres, diacres et assistants paroissiaux sont d'origine étrangère (178 Congolais, 42 Français et 14 Indiens).