Le procès des attentats de 2016 a débuté ce mercredi avec le tirage au sort des jurés

L'audience de composition du jury d'assises a débuté à 9h45 au bâtiment Justitia. Sur les 1.000 citoyens convoqués pour en faire partie, environ 300 avaient déjà obtenu une dispense au préalable. La présidente de la cour, Laurence Massart (photo), a débuté la journée par la nomination des différents interprètes pour les accusés et les parties civiles. Les audiences auront lieu en français, avec des traductions en néerlandais, anglais et arabe. Elle est ensuite revenue sur le dispositif logistique du procès et les conditions d'enregistrements et de diffusion, rappelant que tous les accusés ont refusé d'être photographiés. Les dessins de presse sont par contre autorisés.

La présidente a constaté l'absence de l'accusé Oussama Atar, présumé mort, et indiqué qu'il serait donc jugé par défaut. Elle a ensuite procédé à l'identification des neuf accusés présents et représentés. Seuls Osama Krayem a refusé de se lever et de répondre aux questions de la présidente. Sept accusés comparaissent dans le box, tandis que les deux frères Farisi comparaissent libres.