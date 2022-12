Un premier enfant métis du Congo reçoit un acte de naissance : "J’existe enfin officiellement"

Pour les métis concernés, il suffit donc désormais de se présenter à la maison communale ou à l'hôtel de ville de leur lieu de résidence pour demander leur acte de naissance. En cas d'absence, les autorités locales engagent une procédure et le ministère public est informé. Ce dernier agit au nom de la société devant le tribunal de la famille. Une fois que le tribunal de la famille a rendu son jugement, le bureau d'état civil de la ville ou de la commune concernée établit un acte authentique.

Depuis la nouvelle circulaire, 13 procédures ont déjà été engagées de cette manière auprès du ministère public. Et ce mercredi, le premier nouvel acte de naissance obtenu grâce à cette procédure a été délivré à Paul Totori, un habitant de la commune de Wuustwezel, âgé de 74 ans. "C'est un jour de grande joie pour moi personnellement, pour ma famille ici et pour la communauté des métis du Rwanda et du Burundi. J'existe ! Enfin, officiellement aussi ! C'est drôle tout de même, on pourrait dire que j'assiste consciemment à ma propre naissance", a commenté ce dernier.

"L'injustice que la puissance coloniale a faite subir aux métis à l'époque est indescriptible. Ces personnes ont été discriminées et stigmatisées. L'État belge est responsable de l'absence de leurs actes de naissance et doit y remédier. Nous avons élaboré une solution via le ministère public et nous en voyons maintenant les premiers résultats", a ajouté le ministre Vincent Van Quickenborne.