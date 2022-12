Une arme des tueurs du Brabant recherchée dans le canal de Damme

Le parquet fédéral nuance l'importance de la perquisition. "Nous essayons de suivre toutes les pistes pour résoudre l'affaire. Il y a des dizaines de devoirs en cours afin de fermer des portes. Des plongeurs sont effectivement déployés, mais nous ne pouvons pas donner plus de détails". Le dossier aurait dû être prescrit trente ans après le dernier braquage de 1985 à Alost, mais une modification de la loi a donné un peu d'air aux enquêteurs jusqu'en 2025.

En principe, le parquet fédéral devait boucler son enquête en 2022, car le dossier expire en 2025 et on estime qu'il faudrait compter au moins trois ans pour parvenir à un verdict éventuel. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a cependant déclaré le mois dernier qu'il souhaitait prolonger à nouveau le délai de prescription et soumettre un texte en ce sens au Conseil des ministres, avant la fin de l'année.