Mondial: la Belgique éliminée en phase de groupes après un match 0-0 contre la Croatie

En 1998, les Diables Rouges, entraînés alors par Georges Leekens, avaient concédé trois partages contre les Pays-Bas (0-0), le Mexique (2-2) et la Corée du Sud (1-1) et n'avaient pu aller plus loin dans le tournoi. Par la suite, les Belges avaient toujours réussi à s'extraire de leur groupe.

En 2002, l'équipe de Robert Waseige était sortie d'un groupe avec le Japon, la Russie et la Tunisie en obtenant 5 points. Le capitaine Marc Wilmots et ses équipiers avaient ensuite été éliminés par le Brésil en huitièmes de finale. En 2014, pour le retour des Belges au Mondial, avec Wilmots cette fois comme sélectionneur, la génération dorée s'était sortie du piège formé par l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud, remportant ses trois matchs, et avait atteint ensuite les quarts de finale de son premier grand tournoi.

Il y a quatre ans, les joueurs de Roberto Martinez (photo) avaient battu tour à tour Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Leur parcours s'était arrêté en demi-finales, avec une troisième place historique à la clé.

Avant cela, la Belgique avait été éliminée en phase de groupes en 1930, 1954 et 1970 et au premier tour (huitièmes de finale) en 1934 et 1938. En 1982 (deuxième tour), 1986 (demi-finales), 1990 (huitièmes de finale) et 1994 (huitièmes de finale), la Belgique avait toujours passé ce premier obstacle de trois rencontres.