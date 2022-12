Procès des attentats : le jury est constitué après une longue journée d'audience

Les 36 jurés, 12 effectifs et 24 suppléants, ont été tirés au sort après que la présidente Laurence Massart (photo) ait octroyé 200 dispenses sur un total d'environ 450 citoyens présents mercredi à l'audience. Au départ, ce sont 1.000 personnes qui avaient été convoquées comme candidats-jurés. Parmi elles, 339 avaient été dispensées par la présidente avant cette audience, après avoir envoyé leur demande par écrit au greffe de la cour.

Après avoir accordé toutes les dispenses, et compte tenu des nombreuses absences, la cour a procédé au tirage au sort sur une base de 293 personnes présentes et non dispensées. Tous les jurés ont prêté serment et ont découvert ensuite les locaux qui seront les leurs durant plusieurs mois, dans le bâtiment de justice Justitia, à Haren, où le procès se déroulera. Les jurés pourront même décorer ces pièces à leur manière, a souligné la présidente de la cour.