Transactions pénales pour dix prévenus dans l'opération "Mains propres" du football belge

Dix des prévenus impliqués dans l'"Opération Zéro" - le dossier de fraude présumée dans le football belge, également appelé "Mains propres" - ont conclu des transactions pénales avec le parquet fédéral, rapportent ce jeudi les quotidiens De Tijd et Le Soir. Celles-ci devaient être soumises pour homologation à la Chambre des mises en accusation d'Anvers dans le courant de la journée. Elles concerneraient des grosses pointures du Club Brugeois - Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert -, mais aussi Michel Louwagie manager de La Gantoise et l’ancien administrateur délégué du Racing Genk, Patrick Janssens.