Trente condamnés dans le procès pour trafic de drogue dans la cité Peterbos

Selon l'enquête, un trafic de cannabis et de cocaïne se déroulait principalement dans et aux alentours de la cité du Peterbos à Anderlecht, mais aussi du côté de la place Lemmens, dans la même commune. Deux réseaux se seraient ainsi associés. Une vague de perquisitions avait eu lieu le 26 novembre 2021, puis une seconde le 14 décembre, dans de nombreuses communes de la région bruxelloise, mais aussi à Asse et à Puurs en Flandre. Elles avaient mené à des saisies importantes de drogue et d'argent (photo).

La plupart des condamnés sont de très jeunes hommes, âgés d'une petite vingtaine d'années. Les uns ont joué le rôle de "guetteur", d'autres - en général les plus jeunes - celui de "vendeur". D'autres encore ont endossé le rôle de "nourrice", en surveillant l'argent et la drogue stockés dans des appartements ou des chambres d'hôtel. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux étaient venus de Marseille pour s'installer à Bruxelles et participer à ce trafic de stupéfiants à Anderlecht.