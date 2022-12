Une visite au supermarché devenue 18% plus chère qu'il y a un an

Test Achats a analysé quelque 3.000 produits de sept chaînes de supermarchés. Parmi les produits dont le prix a le plus augmenté, les crevettes grises arrivent en tête (+61%), suivies des frites surgelées (+47%). Le papier d'aluminium, les spaghettis et les articles en papier complètent le top 5.

Ces derniers mois, ce sont toutefois les produits laitiers qui ont le plus augmenté, constate encore Test Achats. Ils sont 24% plus chers qu'un an auparavant. "La poursuite de l'inflation de notre panier nous inquiète dans un contexte où, bien que les prix de l'énergie soient en baisse, ils demeurent très élevés, et que l'hiver s'installe, forçant les ménages à augmenter leur consommation d'énergie", a souligné Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

L'organisation encourage plus que jamais les consommateurs à comparer les prix au kilo ou au litre et à être attentifs aux promotions. "Les marques maison des divers supermarchés sont aussi un bon choix. Elles sont moins chères que les grandes marques et de qualité comparable", précise encore Laura Clays de Test Achats. Lors d’une enquête récente de l’association de consommateurs les produits maisons obtenaient un meilleur score de qualité que les grandes marques.