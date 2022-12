La démence est pour la première fois la principale cause de décès en Belgique

Les Belges sont de plus en plus nombreux à décéder des suites d’une démence. Entre 2004 et 2019, le nombre de décès attribués à la maladie d'Alzheimer et à d'autres formes de démence a progressé de plus de 70%, selon les dernières statistiques de mortalité de l’institut de santé publique Sciensano, citées dans le quotidien De Tijd ce vendredi.