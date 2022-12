Le film belge "Jeanne Dielman" considéré comme le "meilleur film de tous les temps"

Le long métrage n'est pas connu du grand public, mais les critiques le considèrent comme un "chef-d'œuvre", un film "révolutionnaire" en tant qu'œuvre féministe, écrit la BBC. "Vertigo" et "Citizen Kane" occupent respectivement les 2e et 3e place du classement cette fois, suivis de "Tokyo Story" de Yasujiro Ozu, "In the Mood for Love" de Wong Kar-Wai et "2001: A Space Odyssey" de Stanley Kubrick.

Le classement du Sight and Sound a essuyé de nombreuses critiques par le passé pour son manque de diversité, pratiquement aucune femme ou personne de couleur ne comptant parmi les réalisateurs mis en avant. Il en est donc autrement cette année.