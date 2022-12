Mondial : à Bruxelles et Anvers des supporters du Maroc forment une chaine humaine pour éviter des émeutes

A Anvers également, l’atmosphère était enflammée mais il n’y a pas eu d’incidents majeurs, constatait le journaliste Yves Borms (VRT NWS). "C’est la fête et de nombreuses personnes plus âgées appellent les jeunes au calme, ce qui semble leur réussir". Il y avait beaucoup de monde sur la Turnhoutsebaan et la Sint-Bernardsesteenweg pour fêter la qualification du Maroc.

Plusieurs trouble-fête ont tenté de se confronter à la police, mais en ont été empêchés par des personnes de la communauté marocaine. Trois agents en civils ont malgré tout été blessés par des jets de pierres et de feux d'artifice. La police a finalement arrêté administrativement 35 personnes qui ont continué à chercher la confrontation avec les forces de l'ordre et refusaient de s'en aller. Entretemps, elles ont été relâchées. L'analyse des images se poursuit pour identifier les auteurs qui s'en sont pris aux policiers avec des pierres et des feux d'artifice.