Pfizer investit plus d'un milliard d'euros sur son site de production à Puurs

Les effectifs du site de Puurs sont passés de 2.800 à 4.500 travailleurs depuis le début de la pandémie. "Nous avons produit l'un des premiers vaccins contre le Covid-19", commente le responsable de l'usine, Luc van Steenwinkel. "Ce nouvel investissement va aussi contribuer à lutter contre la pandémie, ainsi qu’à offrir une vaste plateforme pour le développement de nouveaux médicaments et vaccins."

L’entreprise américaine Pfizer s’est installée en 1952 en Europe et a choisi la Belgique pour y établir son bureau principal. Actuellement, elle possède quatre sites dans notre pays : son bureau principal et son centre de recherche à Bruxelles, sa division logistique à Zaventem et son centre de production à Puurs-Sint-Amands. Plus de 5.000 personnes au total travaillent pour Pfizer en Belgique.