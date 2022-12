Pour la première fois depuis plus de 20 mois, le chômage en hausse en Flandre

Le chômage en Flandre a augmenté en novembre en glissement annuel pour la première fois depuis février 2021. Le VDAB a enregistré 182.255 demandeurs d'emploi sans travail, soit 0,8% de plus qu'un an auparavant. Par rapport au mois précédent, on constate toutefois une légère diminution de quelque 330 personnes, indique ce vendredi l'agence flamande pour l'emploi. Le nombre de personnes sans emploi depuis moins d'un an est particulièrement en augmentation.