Pour les journalistes sportifs, Remco Evenepoel est le "Géant flamand" de cette année

"C'est un trophée spécial parce que ce sont les gens qui ont voté sont ceux qui suivent le sport et qui sont en général assez critiques, donc je suppose que tout le monde a été content de mes prestations", a commenté le coureur au micro des organisateurs. Jeudi, Remco Evenepoel, déjà honoré du trophée du Mérite Sportif, a été récompensé du Vélo d'Or, trophée attribué par Vélo Magazine, récompensant le meilleur cycliste de la saison. Il y a devancé Wout van Aert et le Slovène Tadej Pogacar.

"C'est un véritable honneur et je savoure chacun des prix que je reçois. Le maillot de champion du monde sera une motivation supplémentaire pour la saison prochaine. Mes objectifs seront certainement le contre-la-montre aux Mondiaux et le Tour de Lombardie. Avant ça, c'est difficile de fixer un objectif ne sachant pas comment je vais être à ce moment-là et comment cela va se passer".

Remco Evenepoel est devenu à 22 ans le premier Belge depuis 44 ans à remporter un grand tour cycliste, en s'adjugeant la Vuelta en septembre dernier. Il a ensuite décroché la médaille de bronze aux championnats du monde de contre-la-montre à Wollongong en Australie, une semaine avant de lever les bras sur la course en ligne. Plus tôt dans l'année, il avait gagné le premier Monument de sa carrière avec Liège-Bastogne-Liège et était devenu champion de Belgique de contre-la-montre, ajoutant également une deuxième victoire à la Clasica San Sebastian à son palmarès.

Ce sont 218 journalistes et collaborateurs sportifs du Nord du pays qui ont voté. L'année dernière, le marathonien Bashir Abdi et le sprinteur en fauteuil Peter Genyn avaient décroché le titre. Wout van Aert l'avait remporté en 2020. Evenepoel est encore nommé pour le Joyau du sport flamand avec Lotte Kopecky et la skipper Emma Plasschaert pour une récompense qui sera remise par le ministre flamand des Sports Ben Weyts (N-VA) le 15 décembre prochain à Bruxelles.