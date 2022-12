Robert Martinez prend congé des Diables Rouges après six ans de collaboration

"La situation était très claire, déjà avant la Coupe du monde. Qu'elle se termine avec une victoire finale ou une élimination en phase de groupes, c'était la fin de l'aventure pour moi. Cela n'a rien à voir avec cette sortie précoce", a expliqué Martinez. "J'ai toujours voulu travailler à long terme et je croyais en ce projet. J'ai eu des opportunités de quitter, notamment en 2018, pour rejoindre un club. Mais j'ai toujours voulu être loyal et terminer le job. C'est la fin de mon contrat, je n'en signe pas un nouveau. C'était le plan", a-t-il l’entraineur de 49 ans en conférence de presse (photo).

Roberto Martinez avait pris la direction des Diables dans la foulée de l'Euro 2016, où la Belgique s'était inclinée devant le pays de Galles en quarts de finale. Depuis ses débuts, lors d'une défaite en amical contre l'Espagne en septembre 2016 (0-2), il a dirigé la Belgique à 80 reprises, accumulant 56 victoires et 13 partages pour 11 défaites seulement. Il restera l'un des artisans majeurs de la meilleure campagne belge dans une Coupe du monde, permettant aux Diables de monter sur la troisième marche du podium en Russie en 2018. Le Catalan, passé par Swansea City, Wigan et Everton avant de signer en Belgique, affiche de belles statistiques avec les Diables. Resté invaincu entre son revers inaugural et la douloureuse demi-finale de Coupe du monde contre la France (1-0), il a notamment terminé les années 2017 et 2019 sans la moindre défaite.