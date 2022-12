A voir ce week-end à Bruxelles : un livre de danses sur parchemin noir, rarissime, "un Spotify de l'an 1500"

Pour obtenir cet effet noir, les parchemins ont été teintés soit avec des pigments noirs à base de carbone, soit avec des composés ferro-galliques. "Les basses danses" et leurs 25 pages, propriété à l'époque de la fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche, revêtent "un caractère particulièrement exceptionnel", souligne le musée. Marguerite d’Autriche a d'ailleurs écrit à la main sur un parchemin blanc inséré : "Ce livre est à la princesse d’Espagne".

"À la cour de Bourgogne, la couleur noire est le symbole du luxe et du prestige. De plus, les notes et les mots rédigés à l'encre dorée et argentée, brillent de mille feux et donnent encore plus de majesté à ce manuscrit."