Dès 2025 fumer sera interdit dans les plaines de jeux, parcs d'attractions et endroits destinés aux enfants

Suzanne Gabriëls de la Fondation contre le cancer se demande pourquoi le gouvernement fédéral veut attendre 2025 et même 2028 avant de faire entrer en vigueur ces interdictions de fumer et restrictions de vente de tabac. "Le problème de tabagisme est encore très présent dans notre pays, mais il semble que l’on n’en comprenne pas assez l’urgence", estimait-elle au micro de l’émission "De wereld vandaag" (Radio 1). "Si une maison est en feu, on appelle immédiatement les pompiers. On ne va pas d’abord s’asseoir deux semaines à la plage".

Gabriëls espère que les mesures annoncées ne sont qu’une partie d’un paquet de mesures plus large. "Il manque encore beaucoup de choses, comme un emballage sobre pour les cigarettes électroniques et davantage d’argent pour les campagnes de sensibilisation. Quelque 70% des fumeurs voudraient arrêter mais n’y arrivent pas”. Quant à l’argent nécessaire pour ces mesures supplémentaires, la Fondation suggère de le réclamer à l’industrie du tabac, "car elle est la cause du problème. Elle doit donc assumer les coûts des conséquences sur la santé", estime Suzanne Gabriëls.

L’organisation sectorielle Cimabel comprend que le gouvernement veuille réduire la consommation de tabac, mais s’interroge sur le plan proposé. Elle qualifie les mesures de "irréfléchies et inconsidérées".