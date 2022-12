Double assassinat à Kraainem : le principal suspect est passé aux aveux

Quelques mois plus tard, l’homme était à nouveau arrêté par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale, en même temps que deux autres suspects: Beby N., un Congolais de 39 ans originaire de Bruxelles, suspecté d'avoir tué les deux femmes sur demande de Pierre D., et Vincent L., un homme de 36 ans originaire de Libin, qui aurait mis en contact les deux autres suspects. Ces derniers mois, les trois hommes avaient nié toute implication dans le double assassinat sordide et prétendu que leurs contacts téléphoniques étaient liés à des travaux de transformation dans l’appartement de Pierre D.

Selon diverses sources proches de l’enquête, Pierre D. aurait cependant maintenant avoué son implication et décrit en détails le rôle des deux autres suspects. Il reconnaitrait leur avoir dit qu’il voulait faire tuer Magali et sa fille Coline. Son avocat, Dimitri de Béco ne veut actuellement donner aucun commentaire sur les déclarations de son client.