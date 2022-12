En 2023, Bruxelles célèbrera l'Art Nouveau: "Barcelone a Gaudi, nous avons Horta"

L'événement se veut par ailleurs multilingue et inclusif, en contextualisant les liens entre l'Art Nouveau et la colonisation. On retrouve en effet, dans l'hôtel particulier d'Edmond Van Eetvelde, l'administrateur du Congo sous Léopold II, du bois importé du pays africain. La salle-à-manger, pièce d'apparat par ailleurs desservie par un majestueux escalier enroulé sous une impressionnante verrière florale, regorge de motifs rappelant ici un éléphant, là un arbre à caoutchouc alors exploité par les colons belges.

Un "pass" spécial, valable six mois, permettra au public de combiner plusieurs visites pour découvrir les bâtiments Art Nouveau et leur histoire.