La nouvelle prison inaugurée à Termonde pourra accueillir 444 détenus

La prison possède aussi deux promenades vertes et quatre jardins intérieurs. Pour le personnel et les visiteurs, un grand parking est prévu. Tout le complexe pénitentiaire est également accessible aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d’un handicap. L’architecture est copiée sur celle de la prison de Beveren, qui a ouvert ses portes en 2014. La prison de Termonde pourra néanmoins accueillir 142 détenus en plus.

Ce projet permet également de lutter contre la surpopulation carcérale en Belgique, soulignait le ministre Van Quickenborne à l’inauguration. L'établissement pourra donc accueillir 444 détenus et les conditions de détention y seront plus humaines. En effet, "contrairement à d'autres prisons, par exemple, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres des cellules", a annoncé Laurent Vrijdaghs, administrateur général de la Régie des Bâtiments. Cette nouvelle prison se veut aussi durable avec ses 774 panneaux solaires.