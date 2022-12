Premiers flocons de neige sur la Belgique: "Le paysage en devient féérique"

Une dame promenant son chien Sidonie a confié à VRT NWS qu’elle adore les paysages enneigés. Son chien aussi d’ailleurs, il devient tout fou.

Dans le reste du pays, c’est la grisaille qui dominera ce week-end. Il fera toujours assez froid, le mercure ne dépassant pas -1°C en Hautes Fagnes et les 3°C en plaine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera piquant.

En soirée et durant la nuit, le ciel sera très nuageux à couvert partout avec parfois des précipitations, sous forme de neige fondante ou de neige en Ardenne, et sous forme de pluie ou de neige fondante ailleurs. La visibilité sera dès lors parfois limitée par les précipitations ou la formation de brouillard. Les minima seront compris entre -1°C et +1°C en Ardenne, et entre 0°C et +2°C ailleurs.