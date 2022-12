"Goeiemorgen, morgen", le tube de Nicole et Hugo, devient viral en Ukraine

Pour rappel, c’est avec "Goeiemorgen, morgen" que Nicole et Hugo auraient dû représenter la Belgique à l’Eurovision de la chanson il y a 51 ans. Mais juste avant la compétition, Nicole Josy attrapait la jaunisse et le couple devait annuler sa participation. Il était remplacé in extremis par Lily Castel et Jacques Raymond. Leur chanson n’obtint pas beaucoup de points et la Belgique termina à la 14e place. Mais malgré ce revers, la chanson de Nicole et Hugo est devenue un véritable classique en Flandre.

Et 51 ans plus tard, elle reprend vie par le biais de vidéos sur TikTok … en Ukraine. Comment expliquer que cette mélodie joyeuse et optimiste enchante tellement d’Ukrainiens en temps de guerre ? C’est ce qu’a demandé Kysia Hekster, correspondante de la chaine publique néerlandaise NOS en Ukraine, à une série de témoins qui ne manquent pas d’humour (vidéo en anglais).