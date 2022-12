Spikes d’Or : neuvième fois pour Nafi Thiam et troisième pour Bashir Abdi

Comme en 2021, Nafi Thiam et Bashir Abdi (photo) se sont vu décerner les Spikes d'Or 2022, samedi à Malines. Ils sont ainsi reconnus comme les meilleurs athlètes belges de l'année. Il s'agit pour la Namuroise d'une 9e récompense consécutive. La double championne du monde et d'Europe de l'heptathlon, après être devenue double championne olympique en 2021, a remporté tous les Spikes d'Or féminin depuis 2013. Le marathonien Bashir Abdi décroche sa troisième chaussure dorée après celles obtenues en 2019 et 2021.