Vooruit avance son élection présidentielle et veut battre le Vlaams Belang aux élections de 2024

“Je pense que beaucoup de Flamands se rendent en Hongrie en voyage. C’est donc que la situation n’y est pas si mauvaise", réagissait laconique Tom Van Grieken (photo archives), le président du Vlaams Belang. "Je constate tout bonnement que nous sommes le parti à battre aux élections de 2024. Nous voulons donner la préséance à nos citoyens et chaque sondage des intentions de vote démontre que les gens nous soutiennent sur ce point".

"Je sens que tous les partis ont peur qu’il y ait enfin des politiques au pouvoir qui veulent réellement mettre en œuvre ce qu’ils ont promis à leurs électeurs. Ce serait une réelle révolution ", ajoutait Van Grieken au micro de VRT NWS. Il soulignait aussi que Vooruit siège déjà dans le gouvernement fédéral et peut donc déjà changer des choses. "Pourquoi est-ce qu’il ne nettoie pas Molenbeek, ne veille pas à ce qu’il y ait moins de migration et n’arrête pas la distribution d’argent à l’étranger ? Il est aux commandes. Si Vooruit veut reprendre des votes au Vlaams Belang, il devra enfin mener une politique convenable".

Et si le Vlaams Belang devenait effectivement le plus grand parti en Flandre après les élections de 2024, mais qu’aucun autre parti ne voulait collaborer avec lui par respect du cordon sanitaire ? "Nous sommes un parti très créatif et si nous étions effectivement devenus le plus grand parti nous n’exclurions personne et irions parler avec tout le monde pour donner enfin aux Flamands une politique plus à droite et plus flamande", concluait Tom Van Grieken.