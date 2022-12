Ce ne sont pas les jeunes, mais les plus de 55 ans qui ont le plus de problèmes avec l’alcool

Moins de 1% des jeunes de 18 à 34 ans, boit de l'alcool tous les jours. C'est ce que révèle une enquête commandée par le gouvernement flamand et que publie le quotidien De Standaard. Les hommes âgés de 55 à 74 ans sont ceux qui boivent le plus. Dans ce groupe, une personne sur cinq boit plus de 10 verres d'alcool par semaine. "Il y a une différence générationnelle", déclare Katleen Peleman, directrice de VAD, le centre d'expertise flamand pour l'alcool et les autres drogues.