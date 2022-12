La princesse Astrid mène une mission économique belge de plus de 600 personnes au Japon

Au total, plus de 600 personnes - patronnes et chefs d'entreprises, officiels et représentants académiques - prennent part à cet événement de grande ampleur visant à réaffirmer les liens économiques unissant l'archipel nippon à la Belgique.

Les activités officielles, dont le coup d'envoi sera donné lundi à Tokyo, conduiront les membres de la délégation de Tokyo à Osaka, en passant par Nagoya et Kyoto. Le programme, riche et hétéroclite, fait la part belle à la recherche et au développement dans différents domaines de pointe tels que les énergies renouvelables, les sciences de la vie, l'automobile, l'écoconstruction et l'industrie alimentaire. Plusieurs entreprises japonaises mondialement connues comme Panasonic, Daikin et Takeda (dont l'implantation à Lessines vient de faire l'objet d'un investissement de plus de 300 millions d'euros) ouvriront leurs portes à la délégation au cours de la semaine.

Cette mission sera également l'occasion de mettre en avant les partenariats fructueux déjà noués entre Belges et Japonais dans des secteurs aussi variés que le fret portuaire et les courses automobiles. En outre, certaines entreprises belges officialiseront la signature de contrats avec leurs partenaires nippons. Des sésames précieux, permettant de se faire une place sur un marché décrit comme exigeant et nécessitant beaucoup de patience. L'enjeu est de taille: le Japon s'impose comme la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine.

Lundi, la princesse Astrid devait se rendre notamment dans les cinémas Toho à Hibiya, un partenaire de l'entreprise courtraisienne Barco spécialisée dans les systèmes de projection. La journée se poursuivra sous le signe des nouvelles technologies, avec notamment une visite du Centre Panasonic de Tokyo.

Seize contrats entre entreprises belges et japonaises ont été signés lundi à l'occasion de la mission économique princière au pays du soleil levant, a constaté sur place l'agence Belga. Des contrats variés, portant aussi bien sur la bière belge, breuvage dont les Japonais sont particulièrement amateurs, que les cartes à jouer et un produit nettoyant à base d'enzymes.