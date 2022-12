Le procès des attentats du 22 mars à Bruxelles et Zaventem s’ouvre ce matin

C’est ce matin à 9 heures que la cour d'assises de Bruxelles va se lancer dans le long procès des deux attentats commis à Bruxelles et à Zaventem. Des explosions avaient fait 32 morts et des centaines de blessés, le 22 mars 2016, dans la station de métro Maelbeek et à l'aéroport de Zaventem. Neuf accusés comparaîtront. L'un d'eux doit répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste, les autres sont également poursuivis pour assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Un dixième accusé est quant à lui présumé mort.