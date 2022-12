Voici les visages des 32 victimes des attentats du 22 mars

Loubna Lafquiri Belgisch-Marokkaanse 34 jaar Loubna Lafquiri had pas haar 2-jarige baby aan de crèche afgezet (ze had ook nog twee andere jonge kinderen) en was op weg naar haar werk. Ze was leerkracht sport-psychomotoriek in een school in Schaarbeek. Haar man, Mohamed El Bachiri, schreef nadien het boek, Jihad van Liefde. 2 jaar na de aanslagen werd in Sint-Jans-Molenbeek het Loubna Lafquiri-plein ingehuldigd.