BOS+ devra enlever les arbres plantés sans autorisation sur un terrain public à Audenarde

Une centaine de militants pour la protection des forêts ont planté des arbres (photo), dans la nuit de lundi à mardi et sans autorisation, sur un terrain en jachère de 1,43 hectare appartenant à l’administration flamande des Voies navigables (Vlaamse Waterweg). L’organisation environnementale qui milite pour la multiplication et l’amélioration des espaces boisés entend ainsi dénoncer le manque d’action concrète des autorités flamandes pour mettre en œuvre leur propre politique de reboisement, alors qu’elles possèdent de nombreux terrains sur lesquels des arbres pourraient immédiatement être plantés. Vlaamse Waterweg affirme cependant avoir d’autres projets pour le terrain en question et exige que BOS+ enlève les centaines d’arbres plantés.